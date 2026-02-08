Sanremo Pucci si ritira | polemiche sulle sue posizioni e tutela della famiglia al centro della rinuncia

Andrea Pucci si ritira dal Festival di Sanremo. La decisione arriva dopo le polemiche sulle sue posizioni e sulla tutela della famiglia. Pucci avrebbe dovuto condurre la terza serata insieme a Carlo Conti, ma ha deciso di lasciare. La scelta ha suscitato molte reazioni tra il pubblico e gli organizzatori.

Andrea Pucci ha rinunciato alla partecipazione al Festival di Sanremo, dove avrebbe affiancato Carlo Conti nella conduzione della terza serata. La decisione, giunta a seguito di una crescente ondata di polemiche legate alle sue passate dichiarazioni considerate omofobe e alla sua vicinanza a posizioni di destra, segna una battuta d’arresto per la kermesse canora e solleva interrogativi sulla gestione della rappresentazione di figure controverse nel panorama mediatico italiano. L’annuncio del suo forfait è arrivato questo pomeriggio, 8 febbraio 2026, e ha immediatamente fatto il giro delle agenzie di stampa, aprendo un dibattito che va ben oltre le dinamiche del festival.🔗 Leggi su Ameve.eu

