La polemica esplode a pochi giorni dal Festival di Sanremo. La deputata di Fratelli d’Italia, Elena Montaruli, critica duramente un episodio legato ad Andrea Pucci, definendo la sinistra come “da Soviet” e accusandola di praticare censura. Montaruli esprime vicinanza e solidarietà al comico, denunciando come certi ambienti politici sembrino più interessati a eliminare il sorriso che a confrontarsi con la satira. La discussione si accende su un tema delicato, mentre il Festival si avvicina e le tensioni si fanno sentire.

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Ad Andrea Pucci va la nostra vicinanza e solidarietà. Anche questa vicenda mostra il volto di una sinistra da Soviet, gli unici a praticare censura, che non conoscono il sorriso figuriamoci la satira, irresponsabili alleati dei leoni da tastiera disposti ad ammazzare persino un comico. Altro che Tele-Meloni. Sono loro gli unici che si sono impadroniti in passato della Rai e che adesso hanno letteralmente il ‘sangue agli occhi' perché non possono più esercitare il terrore tra dipendenti e artisti. Ecco, questa è la sinistra italiana che pretende di dare lezioni su tutto, persino di ironia”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sanremo: Montaruli, 'su Pucci sinistra mostra volto da Soviet'

Andrea Pucci ha deciso di ritirarsi dalla partecipazione a Sanremo, e in molte voci si è alzato il dibattito politico.

La premier Meloni esprime solidarietà a Pucci, criticando il clima di intimidazione e odio che sta portando un artista a rinunciare al suo lavoro.

