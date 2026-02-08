A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo, il Movimento 5 Stelle solleva dubbi sulla gestione dell’evento. Secondo i pentastellati, c’è il rischio di una deriva illiberale, anche se il loro commento si concentra soprattutto sulla scelta di Pucci di rinunciare alla co-conduzione. La decisione ha subito scatenato un allarme democratico a Palazzo Chigi, con alcuni che temono un’accelerazione di tendenze autoritarie. Intanto, sui social si commenta anche la battuta di Meloni, che si dice più comica di Pucci. La polemica

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Panico a Palazzo Chigi: Pucci rinuncia alla co-conduzione di Sanremo e parte immediatamente l'allarme democratico. Giorgia Meloni lancia allarme rosso parlando di intimidazione, odio e addirittura di spaventosa deriva illiberale. Mancava solo l'appello al Consiglio di Sicurezza dell'Onu per difendere il diritto universale alla battuta sul suocero e alla barzelletta sugli stereotipi anni Novanta". Così gli esponenti M5S in commissione di vigilanza Rai Dario Carotenuto, Dolores Bevilacqua, Anna Laura Orrico, Gaetano Amato. "Per Meloni il problema non sono le guerre e le bollette alle stelle, ma Pucci a Sanremo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sanremo: M5S, 'deriva illiberale? Meloni più comica di Pucci'

La premier Meloni esprime solidarietà a Pucci, criticando il clima di intimidazione e odio che sta portando un artista a rinunciare al suo lavoro.

Andrea Pucci ha deciso di non partecipare più come co-conduttore al Festival di Sanremo 2026.

