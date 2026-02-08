A Sanremo, Giuseppe Conte attacca Meloni, accusandola di interessarsi solo ai comici e non ai problemi reali degli italiani. Durante una conferenza stampa, l’ex premier ha raccontato di aver chiesto alla premier di spiegare le sue mosse contro il boom di cassa integrazione e la perdita economica di circa 6mila euro netti al mese per molti lavoratori, ma non ha ottenuto risposte. Conte si dice deluso e insiste sul fatto che le questioni economiche devono essere al centro dell’attenzione politica.

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "E niente. Avevo chiesto a Meloni di dirci cosa vuole fare contro il boom di cassa integrazione e la perdita di 6mila euro netti in media per i lavoratori ma nulla. Ora deve parlare del comico Pucci per distrarci tutti ancora un po' con la grancassa mediatica in mano ai partiti di maggioranza al seguito". Lo scrive Giuseppe Conte sui social. "Cari italiani dei vostri problemi con la sanità, le bollette, i bassi salari a questo governo interessa davvero poco o nulla. I loro problemi sono i comici che andranno a Sanremo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Sanremo: Conte, 'a Meloni interessano comici ma non problemi italiani''**

Approfondimenti su Sanremo Conte

Il governo italiano si trova di nuovo al centro di polemiche dopo le ultime dichiarazioni di Giuseppe Conte.

Il commento di Bonafoni paragona la prima conferenza stampa di Meloni a quella di un mago, sottolineando come alcune questioni italiane siano state semplificate o nascoste.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Sanremo Conte

Argomenti discussi: L'angelo col volto di Meloni, un altro sembra Conte. Parla l'autore: Lo dite voi. Il passato da candidato e i lavori per Berlusconi - Il video; Sanremo arriva al Quirinale. Conti, Pausini e i Big da Mattarella; Sanremo: Conti, Pausini e i ‘big’ in gara saranno ricevuti da Mattarella; Ghali censurato e Andrea Pucci al Festival, ecco TeleMeloni.

Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia a co-conduzione. Solidarietà di Meloni e SalviniAndrea Pucci rinuncia a Sanremo, dopo le polemiche che hanno accompagnato l’annuncio della sua presenza come co-conduttore della terza serata. E la sua scelta diventa immediatamente un caso politico, ... ilsole24ore.com

Sanremo, scoppia il caso Pucci. Il comico si ritira: «Insulti e minacce». Meloni: «Deriva illiberale della sinistra»Dopo l’annuncio contiano della co-conduzione, il cabarettista si dice sommerso di «epiteti inaccettabili»: «Nel 2026 il termine fascista non dovrebbe esistere più». Levata di scudi del centrodestra ... unionesarda.it

Al Bano contro Sanremo e Carlo Conti: “Un re della musica non va dal conte.” Ha fatto bene a dire basta o sta esagerando facebook

Complimenti a Carlo Conti, dopo quella che non canta Bella ciao e lo stalker canterino amico di Giorgia, sul palco di Sanremo abbiamo anche Andrea Pucci, quello che fa bodyshaming su Elly Schlein, battute omofobe e finezze varie. È un bel presidente! x.com