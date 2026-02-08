Sanremo | Bonelli ' priorità Meloni intervenire su comico scollegata da realtà'

La polemica si infiamma a pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo. Bonelli critica duramente Meloni, chiedendo perché si concentrino su un comico come Pucci, mentre quasi sei milioni di italiani non trovano cure per colpa del sistema sanitario al collasso. La questione diventa uno dei temi caldi di questa settimana politica, con molte voci che chiedono attenzione concreta ai problemi reali del paese.

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Ma davvero con quasi 6 milioni di persone costrette a rinunciare alle cure perché la Sanità è al collasso, la priorità della presidente del Consiglio è intervenire sul caso Pucci?". Così Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde. "Le banche si arricchiscono, le liste d'attesa si allungano, il potere d'acquisto crolla. Gli stipendi degli italiani sono fermi al palo, tra i più bassi d'Europa e Meloni cosa fa? Parla di un comico, noto per battute razziste e omofobe. Il giorno prima Ghali veniva oscurato dal servizio pubblico ma su quello silenzio totale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Bonelli sostiene che Giorgia Meloni nasconda la complessità della situazione italiana, presentando dati parziali e grafiche sui social media.

Angelo Bonelli ha espresso preoccupazioni riguardo alle recenti dichiarazioni di Giorgia Meloni, sottolineando un senso di inquietudine ormai da diversi giorni.

