Sanremo 2026 | Scenografia rivoluzionaria l’Ariston si trasforma in un tempio della percezione visiva

Il Teatro Ariston si prepara a cambiare volto. Per la prima volta, il palco si trasforma in un’opera visiva innovativa, grazie alla nuova scenografia ideata dall’architetto Riccardo Bocchini. La struttura classica lascia spazio a un design rivoluzionario, che punta a sorprendere il pubblico e a creare un’atmosfera completamente diversa dal passato. La festa della musica più famosa d’Italia si avvicina, e già si parla di una manifestazione che promette di essere indimenticabile anche dal punto di vista estetico.

Il Teatro Ariston si prepara a una trasformazione radicale, abbandonando le geometrie tradizionali per accogliere una scenografia inedita, frutto della visione dell’architetto Riccardo Bocchini. Svelata dalla Rai in anticipo rispetto all’inizio delle prove delle canzoni in gara, la quinta scena del Festival di Sanremo 2026 promette di ridefinire l’esperienza visiva dello storico evento musicale, ponendo al centro concetti di asimmetria, espansione dello spazio e una profonda sinergia tra architettura, luce e regia televisiva. L’annuncio, giunto attraverso i canali social dello stesso scenografo, ha immediatamente suscitato curiosità e attesa tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, anticipando un palcoscenico che si preannuncia come un vero e proprio tempio della percezione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Sanremo 2026 si presenta con un palco completamente nuovo.

Il palco dell'Ariston si prepara a cambiare volto.

