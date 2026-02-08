Sanremo 2026 Pucci rinuncia alla co-conduzione dopo insulti sui social Fascista razzista e omofobo | Incomprensibile e inaccettabile

Andrea Pucci si tira indietro e abbandona i piani di condurre la terza serata del Festival di Sanremo. Dopo le polemiche sui social, dove ha ricevuto insulti come “fascista, razzista e omofobo,” il comico spiega di aver avuto un'“onda mediatica negativa” che lo ha allontanato dal pubblico. A poche ore dall’annuncio ufficiale, ha deciso di fare un passo indietro, definendo incomprensibile e inaccettabile quanto accaduto.

Il comico ha parla di un'"onda mediatica negativa" che avrebbe alterato il rapporto con il pubblico Clamoroso dietrofront a poche ore dall'annuncio ufficiale quello di Andrea Pucci che ha deciso di rinunciare al ruolo di co-conduttore della terza serata del Festival di Sanremo 2026, dopo le polemiche sui social, dove ha ricevuto insulti come "fascista, razzista e omofobo." Andrea Pucci rinuncia a Sanremo, dopo le polemiche che hanno accompagnato l'annuncio della sua presenza come co-conduttore della terza serata. "Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant'altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono inaccettabili. Il termine fascista non dovrebbe esistere più, non odio nessuno." Meloni esprime solidarietà ad Andrea Pucci dopo la sua rinuncia a Sanremo. "Deriva illiberale spaventosa della sinistra". Secondo la premier, "è inaccettabile che la pressione ideologica porti a rinunciare a un palco".

