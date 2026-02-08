Sanremo 2026 Conti chiama Lillo e Pucci | Saranno co-conduttori del festival

Carlo Conti ha scelto Lillo Petrolo e Andrea Pucci come co-conduttori delle due serate di Sanremo 2026. I due comici prenderanno il posto di altri conduttori e affiancheranno il conduttore toscano nel palco dell’Ariston, portando la loro comicità anche quest’anno. La conferma arriva direttamente da Conti, che ha chiamato i due amici per questa nuova sfida.

Roma, 6 feb. - (Adnkronos) - Saranno i comici Lillo Petrolo e Andrea Pucci ad affiancare Carlo Conti come co-conduttori in due serate di Sanremo 2026. Lillo sarà protagonista della serata di mercoledì 25 febbraio, la seconda della 76esima edizione del festival, mentre Pucci salirà sul palco giovedì 27. L'annuncio è arrivato direttamente dal direttore artistico e conduttore Carlo Conti attraverso i suoi canali social. Con un video umoristico che simulava una "chiamata" ai due artisti, Conti ha ufficializzato la loro partecipazione. La reazione di Andrea Pucci sui social L'annuncio della partecipazione a Sanremo 2026 di Andrea Pucci, all'anagrafe Andrea Baccan, ha scatenato una bufera social, a sfondo prevalentemente politico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Sanremo 2026, Pieraccioni chiama Panariello e prende in giro Conti: Ha chiamato Sandokan, noi non ci mescoliamoIl comico ironizza bonariamente sull'ospitata di Can Yaman: Gli mancano Spongebob, il trenino Thomas e Mary Poppins ... ilfattoquotidiano.it

Andrea Pucci rinuncia a Sanremo tra insulti, minacce e polemiche Dopo insulti e minacce Andrea Pucci rinuncia a Sanremo: ringrazia Carlo Conti e la Rai e lancia un appello a superare fascismo, omofobia e razzismo Leggi l’articolo completo al link nel primo facebook

Sanremo, Conti tiene famiglia e si allinea: chiama Andrea Pucci il comico dalla fede meloniana incrollabile: sarà il co-conduttore del festival insieme a Carlo Conti e Laura Pausini x.com