Questa mattina a Menaggio si è riunita l’assemblea dei sindaci del Medio Lario, guidata dal sindaco Michele Spaggiari. Al centro della riunione, i progetti in corso per migliorare i servizi sanitari e il futuro dell’ospedale locale. I sindaci hanno fatto il punto sui lavori e le iniziative in atto, aggiornando i cittadini sugli sviluppi più recenti.

L’assemblea dei sindaci del Medio Lario, che si è svolta a Menaggio presieduta dal sindaco Michele Spaggiari, è stata occasione per fare il punto sui progetti per il territorio e per l’ospedale. Sono stati presentati per Asst Lariana dal direttore del Distretto del Medio Lario Marica Carughi, dal direttore socio sanitario Maurizio Morlotti e dal direttore generale Luca Stucchi (nella foto). "I lavori stanno procedendo e siamo in linea con il cronoprogramma - ha spiegato Morlotti - Nella Casa di Comunità di Porlezza i lavori sono terminati e per quella di Centro Valle Intelvi contiamo di finire in primavera, sia noi che l’amministrazione comunale, in quanto l’edificio è interessato anche da lavori finanziati dal comune di Centro Valle Intelvi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sanità sul Lario. Il punto dei lavori

Approfondimenti su Sanità Sul Lario

Il canale Cupa rappresenta un importante elemento di collegamento tra Milano Marittima e Lido di Savio.

Un presidio si è svolto in piazza Redi, con l’obiettivo di monitorare la situazione del punto prelievi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Sanità Sul Lario

Argomenti discussi: Menaggio, il caffè (doppio) sul Lago di Como a 5,40 euro diventa un caso sindacale; Sanità, protocollo Regione-Università per formazione e ricerca; Livigno, inaugurato il nuovo Policlinico olimpico con tecnologie avanzate; Milano Cortina 2026: potenziata la rete sanitaria dell’Alta Valtellina. AREU ‘nodo’ del sistema di emergenza.

Menaggio, come cambia la sanità del Lago e dei monti: investimenti, cantieri e un’unità mobile per gli esamiAll’ospedale Erba-Renaldi a Menaggio si è svolta ieri l’assemblea dei sindaci del Medio Lario. All’ordine del giorno dell’incontro, presieduto dal sindaco di Menaggio Michele Spaggiari, i progetti per ... comozero.it

No all’ospedale unico: NurSind difende il Morelli e la sanità di prossimitàAl centro del dibattito, alcune priorità non più rinviabili: il secco no all’ipotesi di un ospedale unico provinciale, la necessità di fare chiarezza sulle funzioni degli ospedali di Sondrio e Sondalo ... infermieristicamente.it

Croce Rossa Italiana - Comitato Basso Lario. Fort Minor · Remember the Name (feat. Styles of Beyond). L’energia delle Olimpiadi passa da Cernobbio e Como! Il nostro Comitato in prima linea per garantire la sicurezza sanitaria durante il viaggio della Fia facebook