San Marino Bsm al centro di un’indagine | arresti e 15 milioni sequestrati per corruzione e riciclaggio

La Banca di San Marino è al centro di un’indagine che ha portato a due arresti e al sequestro di 15 milioni di euro. Le autorità sospettano che ci siano reati di corruzione e riciclaggio che potrebbero mettere a rischio la stabilità dello Stato. Le indagini sono ancora in corso, ma l’intera vicenda sta scuotendo l’isola e preoccupa chi vive e lavora nella Repubblica.

L'intrigo che avvolge la Banca di San Marino (Bsm) ha assunto contorni di una potenziale minaccia alla stabilità dello Stato, con due arresti e un sequestro di quindici milioni di euro che hanno portato alla luce sospetti di corruzione, riciclaggio e, secondo quanto emerso dalle indagini, un vero e proprio "attentato alla libertà dello Stato". La vicenda, esplosa a febbraio 2026, trascende la semplice operazione finanziaria di acquisizione da parte del gruppo bulgaro Starcom Holding e si intreccia con delicate dinamiche politiche e internazionali, sollevando interrogativi sull'imminente adesione di San Marino all'Unione Europea.

