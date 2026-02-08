San Giuliano ko con la Lucchese | rigori dubbi e amarezza per la squadra di Roventini il campionato si fa in salita

Il San Giuliano esce sconfitto dal campo del Porta Elisa, battuto 2-0 dalla Lucchese. La partita si è chiusa tra polemiche sui rigori e un senso di amarezza tra i giocatori e i tifosi. La squadra di Roventini fatica a trovare la via del successo e ora il cammino nel campionato di Eccellenza si fa più difficile.

San Giuliano, la Sconfitta al Porta Elisa e l'Amara Constatazione: "Il Gioco si Fa Duro". Il San Giuliano, attualmente in difficoltà nel campionato di Eccellenza, ha visto sfumare ulteriori speranze di risalita dopo la sconfitta per 2-0 contro la Lucchese al 'Porta Elisa' questo 8 febbraio 2026. Un match segnato, secondo quanto riportato dai vertici della società termale, da episodi discutibili e da una evidente mancanza di fortuna, ma che ha anche cristallizzato una realtà preoccupante: la Lucchese, a detta del presidente Massimo Donati, è la squadra da battere per la conquista del titolo. La sconfitta, giunta al termine di una partita combattuta, ha lasciato inevitabilmente amarezza nello spogliatoio e tra i tifosi, ma anche una consapevolezza crescente delle difficoltà che attendono il San Giuliano nel prosseguire del campionato.

