Il 8 febbraio si celebra San Girolamo Emiliani, il patrono degli orfani. Nato in una famiglia nobile veneziana, ha vissuto un’infanzia difficile, perdendo il padre, e ha scelto di fare il militare. Ora, la sua figura viene ricordata per il suo impegno verso i più deboli.

La Vita di San Girolamo Emiliani. San Girolamo Emiliani nacque in una famiglia nobile veneziana. Dopo un'infanzia segnata da difficoltà personali, tra cui la perdita del padre, decise di intraprendere una carriera militare. Tuttavia, un evento drammatico cambiò il corso della sua vita: durante una battaglia, fu fatto prigioniero e, in quel periodo di prigionia, si avvicinò alla fede cristiana. Una volta liberato, decise di dedicare la sua vita al servizio dei poveri e degli orfani, fondando nel 1532 la congregazione dei Chierici Regolari di Somasca. Perché è Diventato Santo. La canonizzazione di San Girolamo Emiliani è il risultato della sua vita dedicata alla carità e all'assistenza ai più bisognosi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - San Girolamo Emiliani: Patrono degli Orfani Celebrato l'8 Febbraio

Approfondimenti su San Girolamo Emiliani

