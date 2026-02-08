San Giovanni scatto salvezza Perugia ko | è la quarta vittoria di fila

Il San Giovanni centra la quarta vittoria di fila battendo il Perugia 3-1 in una partita convincente. La squadra di casa parte forte, con Kochurina e Brancher che trovano subito il vantaggio. Il Perugia cerca di reagire, ma non riesce a imporre il suo gioco. Nel secondo set, il San Giovanni mantiene il ritmo e chiude con un attacco di Nicolini. La squadra umbra prova a riaprire il match, ma i padroni di casa non mollano e chiudono definitivamente alla fine del quarto set. La vittoria rafforza il momento positivo del

San Giovanni 3 Perugia 1 OMAG MT SAN GIOVANNI: Ortolani, Kochurina 12, Straube 1, Brancher 17, Caruso 13, Panetoni (libero), Nardo 18, Zhaung 16, Parini, Wilson, Bracchi, Tellone (libero), Nicolini. Allenatore: Bellano BARTOCCINI PERUGIA: Kump 1, Turlà, Perinelli 11, Lemmens 7, Sirressi (libero), Vanjak, Markovic 15, Recchia (libero), Bartolini 3, Mazzaro, Gennari 2, Fiesoli 1, Gardini 14. All. Micoli Arbitri: Giardini e Curto Parziali: 22-25; 25-18; 25-20; 29-27 San Giovanni supera l’ostacolo Perugia dopo due ore di battaglia sportiva e mette una serie ipoteca sulla salvezza nel suo primo storico campionato di serie A1: vittoria fondamentale anche alla luce del risultato di Bergamo dove Pinerolo, diretta inseguitrice di San Giovanni, ha perso 3-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - San Giovanni, scatto salvezza. Perugia ko: è la quarta vittoria di fila Approfondimenti su San Giovanni Perugia San Giovanni, scatto salvezza. Gruppo compatto e finale infuocato A San Giovanni si registra un momento di entusiasmo dopo le recenti vittorie in serie A1 di volley femminile, entrambe per 3-0 in soli quattro giorni. Serie B di rugby, Perugia è uno schiaccia-sassi: quarta vittoria di fila, battuto il Colleferro La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su San Giovanni Perugia Argomenti discussi: Volley femminile, San Giovanni continua la risalita. Perugia vicina alla retrocessione, Monviso a rischio; San Giovanni, scatto salvezza. Perugia ko: è la quarta vittoria di fila. San Giovanni, scatto salvezza. Gruppo compatto e finale infuocatoAll’orizzonte un calendario decisivo: trasferta a Pinerolo, poi Perugia in casa e una serie di sfide impegnative ... msn.com #SerieA1Tigotà San Giovanni sente profumo di salvezza, Perugia e Monviso restano in coda Le romagnole superano in quattro set le umbre, le pinelle cadono contro Bergamo Il comunicato stampa sul nostro sito LVF https://www.lvf.zone/18a6k #iL facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.