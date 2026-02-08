Sambenedettese Perugia ko | terza sconfitta interna D’Alesio a rischio e pochi spunti offensivi

La Sambenedettese perde ancora in casa, questa volta 0-1 contro il Perugia. La squadra di D’Alesio soffre e raccoglie la terza sconfitta interna di fila, mentre i tifosi si chiedono se il tecnico possa ancora tenere il banco. Pochi spunti offensivi e una prestazione deludente alimentano le voci di un possibile cambio in panchina.

La sconfitta casalinga contro il Perugia, maturata per 0-1 nella giornata di Serie C di oggi, 8 febbraio 2026, getta ombre pesanti sulla panchina di mister D'Alesio e accende un dibattito impietoso sulla prestazione dei suoi uomini. A salvare l'onore, secondo quanto emerge dalle analisi post-partita, è stato soltanto Marranzini, mentre Eusepi e Parigini, due elementi attesi come protagonisti, hanno deluso le aspettative. La Samb, di fronte al proprio pubblico, ha incassato la terza sconfitta interna in quattro partite, un bilancio che complica ulteriormente un campionato già costellato di difficoltà.

La Sambenedettese si trova nel pieno di una crisi dopo l’ennesima sconfitta casalinga, questa volta contro il Perugia.

Il Forlì subisce una sconfitta casalinga contro la Sambenedettese, riaprendo le preoccupazioni sulla continuità dei risultati.

