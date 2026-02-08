Salento sotto la pioggia | settimana instabile e perturbata a Lecce e provincia

Lecce e tutta la provincia vivono una settimana di maltempo. La pioggia non molla, e il cielo rimane nuvoloso senza interruzioni. Le perturbazioni atlantiche continuano a passare, portando freddo e piogge intense. La situazione resta complicata, e le previsioni non promettono miglioramenti a breve. Molti cittadini devono fare i conti con strade allagate e disagi vari.

Già dalle prime ore di lunedì, il maltempo busserà alle porte. Mercoledì una nuova perturbazione attraverserà rapidamente il territorio salentino. Le ultime code del maltempo ci accompagneranno fino al mattino di venerdì LECCE - Con la totale assenza dell'anticiclone, anche nella nuova settimana rimarrà spalancata la porta dell'Atlantico, da cui transiterà un'ennesima serie di perturbazioni che interesseranno anche la Puglia. Secondo le previsioni di Lorenzo Badellino, esperto di 3bmeteo.com, la prima raggiungerà la regione già dalle prime ore di lunedì, con piogge in intensificazione soprattutto sulle province centro-meridionali e fenomeni più persistenti sul Salento.

