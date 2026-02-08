salento furto nel supermercato e auto in fiamme ladri via con prodotti alimentari

Anche nel Salento, i ladri non si fermano. Nella notte a Guagnano, alcuni malviventi sono entrati nel supermercato Eurospin forzando l’ingresso e hanno rubato prodotti alimentari. Mentre tentavano la fuga, l’auto usata come veicolo di appoggio è andata in fiamme. Indagini in corso per identificare i responsabili.

Un furto in un supermercato e un'auto in fiamme nella notte a Guagnano. Ignoti si sono introdotti all'interno del punto vendita Eurospin dopo aver forzato un ingresso. Una volta dentro, i malviventi hanno asportato diversi formaggi. Il valore complessivo della refurtiva è ancora in fase di quantificazione. I carabinieri hanno già acquisito i filmati del sistema di videosorveglianza dell'attività per identificare i responsabili. Poco dopo, i militari sono intervenuti in via Conciliazione per l'incendio di una Volkswagen Passat. Il veicolo, di proprietà di un meccanico del posto, era stato concesso come auto sostitutiva a un giovane di 22 anni. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

