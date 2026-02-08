Salda con un bonifico la casa vacanze in Abruzzo che però non esiste

Un turista di Aprilia ha perso soldi in una truffa online. Aveva prenotato una casa vacanze in Abruzzo, ma quando è arrivato sul posto, non c’era traccia dell’alloggio. Ha versato il pagamento tramite bonifico, convinto di aver fatto una buona scelta, invece ha finito per perdere tutto. La polizia sta cercando di risalire all’autore della truffa.

Un turista residente ad Aprilia ha subito una truffa che ha compromesso le sue vacanze in Abruzzo, versando denaro per un alloggio che, nella realtà, non esiste. L’uomo, attratto da un annuncio online, aveva già provveduto a saldare l’intera somma tramite bonifico bancario prima di scoprire l’inganno, che lo ha costretto a rinunciare al viaggio e a denunciare il truffatore alle autorità competenti. La vicenda, riportata da *Latina Today*, getta un’ombra sul crescente fenomeno delle frodi online, in particolare quelle legate al settore turistico, e solleva interrogativi sulla sicurezza delle piattaforme di intermediazione e sulla necessità di una maggiore vigilanza da parte degli utenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Un turista ha scoperto troppo tardi che la casa vacanze in Abruzzo, su cui aveva versato un bonifico, non esisteva affatto.

Un uomo del Lazio ha deciso di affittare una casa vacanze in Abruzzo.

