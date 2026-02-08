Sabrina Impacciatore | Prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi non stavo in piedi mi ero infortunata

Sabrina Impacciatore ha spiegato di aver avuto un infortunio che le ha impedito di stare in piedi prima della cerimonia di apertura. Nonostante il dolore, ha deciso di partecipare e di esibirsi davanti a migliaia di spettatori. La sua testimonianza rivela quanto l’emozione possa superare i problemi fisici in momenti così importanti.

Sabrina Impacciatore ha raccontato l'emozione di essersi esibita alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. "Era come se fossi in tranche", ha spiegato. Poi la paura prima di entrare in scena: "Quando sono arrivata a Milano non stavo in piedi, mi ero infortunata qualche giorno prima".🔗 Leggi su Fanpage.it

La cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 si svolgerà il 6 febbraio allo stadio San Siro di Milano.

Durante la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, Sabrina Impacciatore ha conquistato il pubblico.

