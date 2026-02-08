Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina, Sabrina Impacciatore ha raccontato di essere entrata in uno stato di trance. La sua performance ha impressionato il pubblico e i colleghi americani, che hanno commentato positivamente la sua energia e la coreografia spettacolare. Un momento intenso che restarà nella memoria di chi ha seguito l’evento.

Una coreografia pazzesca, i commenti dai colleghi americani e un'energia contagiosa: Sabrina Impacciatore commenta la cerimonia di apertura di Milano Cortina di cui è stata protagonista Alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina, tra i tanti artisti che si sono esibiti c’era anche Sabrina Impacciatore, l’attrice ha fatto una performance da musical sulle note di Adriano Celentano e non solo. E’ stato curioso vederla in questi panni insoliti, si è scatenata ballando insieme a diversi ballerini. Ciò che non è mancato è stato sicuramente il divertimento. Lei stessa ha confermato ciò al Corriere della sera dove ha raccontato delle emozioni contrastanti vissute quel giorno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sabrina Impacciatore: “Durante la cerimonia delle Olimpiadi ero in trance”

Sabrina Impacciatore ha spiegato di aver avuto un infortunio che le ha impedito di stare in piedi prima della cerimonia di apertura.

Durante la cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina, Sabrina Impacciatore si è lasciata coinvolgere dal ritmo e ha iniziato a ballare, scatenandosi sul palco.

