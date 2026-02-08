Sabotaggi trenis' indaga per terrorismo

La Digos ha consegnato alla Procura di Bologna una prima comunicazione sul danneggiamento dei cavi dell'Alta Velocità nel nodo ferroviario. Gli inquirenti sospettano un atto di terrorismo e stanno seguendo diverse piste. La polizia ha già iniziato a raccogliere testimonianze e a verificare eventuali moventi dietro i sabotaggi. La situazione mantiene alta l’attenzione tra i pendolari e le autorità, che temono ripercussioni sulla sicurezza del traffico ferroviario.

14.02 La Digos ha consegnato alla Procura di Bologna una prima comunicazione sul danneggiamento dei cavi Alta Velocità nel nodo ferroviario. I magistrati avrebbero aperto un fascicolo contro ignoti per le ipotesi di associazione con finalità di terrorismo e attentato alla sicurezza dei trasporti. La comunicazione di reato è assegnata al gruppo specializzato "Terrorismo" della Procura. Al vaglio i dispositivi incendiari e le immagini delle telecamere. In particolare si analizzano i resti di un ordigno inesploso.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

