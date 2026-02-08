Sabotaggi trenis' indaga per terrorismo

La Digos ha consegnato alla Procura di Bologna una prima comunicazione sul danneggiamento dei cavi dell'Alta Velocità nel nodo ferroviario. Gli inquirenti sospettano un atto di terrorismo e stanno seguendo diverse piste. La polizia ha già iniziato a raccogliere testimonianze e a verificare eventuali moventi dietro i sabotaggi. La situazione mantiene alta l’attenzione tra i pendolari e le autorità, che temono ripercussioni sulla sicurezza del traffico ferroviario.

14.02 La Digos ha consegnato alla Procura di Bologna una prima comunicazione sul danneggiamento dei cavi Alta Velocità nel nodo ferroviario. I magistrati avrebbero aperto un fascicolo contro ignoti per le ipotesi di associazione con finalità di terrorismo e attentato alla sicurezza dei trasporti. La comunicazione di reato è assegnata al gruppo specializzato "Terrorismo" della Procura. Al vaglio i dispositivi incendiari e le immagini delle telecamere. In particolare si analizzano i resti di un ordigno inesploso.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su Sabotaggi Treni Sabotaggi ai treni, il Ministero: “Chiederemo risarcimenti milionari ai responsabili”. Ordigni contro le Olimpiadi, inchiesta per terrorismo Il Ministero delle Infrastrutture annuncia che chiederà risarcimenti milionari ai responsabili dei sabotaggi ai treni di ieri. Bologna, sabotaggio treni: si indaga per terrorismo e attentato ai trasporti La polizia indaga su un sabotaggio ai treni avvenuto a Bologna. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Sabotaggi Treni Argomenti discussi: Olimpiadi, l’ombra del sabotaggio: cavi danneggiati e treni in tilt. La procura: È un atto di terrorismo; Sabotaggio a Bologna, cavi tranciati vicino alla stazione: trovati due ordigni. Il sospetto dell’attacco alle Olimpiadi, Salvini: Un attentato, qualcuno vuole male all’Italia; Non solo Bologna: 3 danneggiamenti sulle linee ferroviarie. Salvini: Un attentato; Treni nel caos a Bologna: sabotaggio, cavi tranciati e due ordigni. Ritardi e cancellazioni, Olimpiadi possibile bersaglio. Olimpiadi, l’ombra del sabotaggio: cavi danneggiati e treni in tilt. La procura: «È un atto di terrorismo»Doppio attacco alle ferrovie, doppio sabotaggio proprio nei giorni delle Olimpiadi. Un incendio doloso, attorno alle 5 del mattino, ha danneggiato un pozzetto di una cabina all’altezza ... ilmessaggero.it Sabotaggio treni, si indagherà per terrorismo e attentato ai trasporti(ANSA) - BOLOGNA, 08 FEB - La Digos ha consegnato alla Procura di Bologna una prima comunicazione sul danneggiamento dei cavi Av nel nodo ... notizie.tiscali.it Sabotaggio dei treni, il Mit chiederà i danni ai responsabili. 'Pronta un'azione decisa per mettere fine a simili inammissibili azioni' #ANSA facebook Caos treni e "sabotaggi", la Procura apre un'inchiesta: si segue l'ipotesi anarchici. Meloni: "Nemici dell'Italia" x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.