Alla stazione di Bologna i treni sono stati sabotati di nuovo, senza che nessuno rivendichi l’atto. Le forze dell’ordine stanno indagando, mentre la pista anarchica legata alle Olimpiadi di Parigi 2024 sembra essere quella più accreditata. La paura tra i pendolari cresce, e l’incertezza resta alta sui motivi dietro queste azioni.

Non ci sono ancora rivendicazioni sulle azioni di sabotaggio dei treni alla stazione di Bologna, l’ipotesi che si sta facendo più strada è quella della pista anarchica. L’episodio è simile a quanto accaduto alla vigilia delle Olimpiadi di Parigi nel 2024 con gli attentati incendiari alla rete ferroviaria che bloccarono l’alta velocità in quasi tutta la Francia. La pista anarchica sui sabotaggi dei treni a Bologna I dati sull'anarchia in Europa L'impossibilità di presidiare tutti i binari Innalzato il livello di vigilanza La pista anarchica sui sabotaggi dei treni a Bologna Come riporta La Repubblica, negli ultimi tre anni l’Italia è diventata uno dei principali laboratori europei dell’attivismo anarco-insurrezionalista. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Sabotaggi dei treni alla stazione di Bologna, la pista anarchica anti Olimpiadi come a Parigi 2024 e la paura

La polizia indaga sui sabotaggi alla stazione di Bologna.

Due attacchi coordinati hanno messo in ginocchio la rete ferroviaria del Nord Italia.

