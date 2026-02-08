Russia-Ucraina tam tam impazzito | Quando arriva la pace

La tensione tra Russia e Ucraina continua a salire, con voci sempre più insistenti su una possibile fine del conflitto. Secondo alcune fonti, gli Stati Uniti avrebbero stabilito una scadenza precisa per arrivare a un accordo di pace. Tuttavia, al momento, non ci sono annunci ufficiali e la situazione resta molto incerta. Gli scontri proseguono, mentre cresce la pressione internazionale per trovare una soluzione.

Non si può parlare di un ultimatum. Ma di una scadenza sì. Sarebbe quella che gli Stati Uniti avrebbero fissato per concludere la guerra tra Russia e Ucraina. «Gli statunitensi propongono alle parti di porre fine alla guerra entro l’inizio dell'estate e probabilmente faranno pressione sulle parti in base a questo calendario». A dirlo è stato ieri, in una chiacchierata-fiume con i giornalisti, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. E se da parte americana, ancora nel tardo pomeriggio di ieri, non era giunta alcuna replica (mA nemmeno alcuna smentita), quanto affermato dal leader ucraino ha un senso, dato che proprio in quel periodo la campagna elettorale perle elezioni di metà mandato (che si terranno a novembre) entrerà nel vivo e che per allora il presidente Donald Trump voglia potersi concentrare più sul fronte interno che su quello internazionale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

