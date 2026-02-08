Russia arrestato sospetto attentatore generale Alekseyev Tre feriti in un attacco a Kherson

Il Servizio di Sicurezza Federale russo ha arrestato l’uomo armato che ha tentato di uccidere il Tenente Generale Vladimir Alekseyev, alto funzionario del ministero della Difesa. L’attentato, avvenuto a Kherson, ha causato anche tre feriti. La polizia ha messo le mani sul sospetto e ora indaga sui motivi dietro l’attacco.

Il Servizio di Sicurezza Federale russo ha riferito di aver arrestato l'uomo armato che ha tentato di uccidere l'alto funzionario del ministero della Difesa russo, Tenente Generale Vladimir Alekseyev, e un presunto complice. Lo riporta la Tass. Secondo l'Fsb, si tratterebbe del cittadino russo Lyubomir Korba, nato nel 1960, fermato a Dubai e ora estradato. Una presunta complice dell'uomo armato è fuggita in Ucraina, ha riferito il servizio di sicurezza russo alla Tass. Gli aggiornamenti in diretta sul conflitto russo-ucraino Inizio diretta: 080226 09:20 Fine diretta: 080226 23:00 09:20 080226 Attacco russo su Kherson: ferite tre donne Un bombardamento russo, nel distretto di Korabelnyi a Kherson, nella tarda serata di ieri, ha provocato il ferimento di tre donne.

