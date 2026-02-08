Russia arrestato a Dubai sospetto attentatore generale Alekseev

La polizia di Dubai ha arrestato un sospetto collegato all’attentato che ha ferito il generale Vladimir Alekseev. L’uomo è stato fermato dopo un’indagine che ha portato alla sua identificazione come possibile responsabile dell’attentato avvenuto venerdì scorso. Le autorità locali continuano a lavorare per chiarire i dettagli dell’accaduto.

(Adnkronos) – Identificato e fermato il presunto attentatore del generale Vladimir Alekseev, ferito in un agguato venerdì 6 febbraio. Ad annunciarlo i servizi di sicurezza russi Fsb, principale agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione russa. Si tratterebbe dei cittadino russo, Lyubomir Korba, classe 1960, e sarebbe stato fermato a Dubai.

