Ruggi negato il reparto femminile a una paziente trans | interviene il Governatore Fico

Il Governatore Fico interviene dopo che una paziente trans ha subito un trattamento discriminatorio al Ruggi. La paziente, che chiedeva un reparto femminile, è stata negata, e la situazione è sfociata in un caso che ha fatto alzare l’attenzione sulla gestione delle strutture sanitarie. I vertici regionali sono intervenuti per chiarire l’accaduto e mettere fine a questa vicenda che ha suscitato molte polemiche.

È stato necessario l'intervento diretto dei vertici regionali per porre fine a quello che è stato denunciato come un grave episodio di discriminazione sanitaria. La vicenda riguarda Iolanda, una donna transgender che, presso l'Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, si è vista.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Ruggi Hospital L’ospedale nega ad una trans il reparto femminile, interviene Fico La Regione Campania ha dovuto intervenire di persona per risolvere un caso al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. Donna trans rifiuta il ricovero in reparto maschile, interviene la Regione Campania Una donna trans ha rifiutato il ricovero nel reparto maschile dell’ospedale di Salerno. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Ruggi Hospital Reparto femminile negato a paziente trans, interviene FicoLa direzione sanitaria del Ruggi d’Aragona si è poi impegnata a trovare una sistemazione più consona alle esigenze di Iolanda ... ilroma.net Salerno, ospedale nega a una trans il ricovero nel reparto femminile (prima dell'intervento del presidente Fico)È stato necessario l’intervento diretto della Regione Campania per risolvere la vicenda di Iolanda, una donna transgender che per sei ... msn.com Il governatore Fico: «Gravi e preoccupanti scritte violente contro il sindaco» facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.