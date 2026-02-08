A Perth il Sudafrica ha vinto la quarta tappa del torneo mondiale di rugby a sette Svns 2026, battendo di misura le Fiji. La partita è stata combattuta fino all’ultimo minuto, con il Sudafrica che ha portato a casa una vittoria importante per la classifica generale.

Si è conclusa a Perth la quarta tappa del Svns 2026, il torneo mondiale di rugby a sette, e in campo maschile conquista la vittoria il Sudafrica. Una tappa combattuta e dove a deludere è la Francia, una delle regine sin qui del tour e che nel weekend non riesce a raggiungere le semifinali. Nella fase a gironi la pool A vede le Fiji chiudere al primo posto con tre successi su tre, seguita dal Sudafrica con due vittorie, mentre non conquistano le semifinali la Spagna, con una vittoria, e l’Argentina, che chiude ultima. Nella pool B, invece, tre su tre per i padroni di casa dell’Australia, che così precedono la Nuova Zelanda, con due vittorie, mentre vengono eliminate Francia e Gran Bretagna, entrambe con un successo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby Seven maschile: il Sudafrica vince a Perth battendo di misura le Fiji

Approfondimenti su Rugby Seven Maschile

A Singapore si è chiusa la terza tappa del Svns 2026, il torneo mondiale di rugby a sette.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Rugby Seven Maschile

Argomenti discussi: Rugby Seven maschile: le Fiji trionfano a Singapore rimontando la Francia; Italrugby, il XV per la sfida alla Scozia; Rugby: Sei Nazioni, l'Italia batte la Scozia 18-15; Sei Nazioni, il XV Azzurro per sfida alla Scozia.

Rugby Seven maschile: le Fiji trionfano a Singapore rimontando la FranciaSi è conclusa a Singapore la terza tappa del Svns 2026, il torneo mondiale di rugby a sette, e in campo maschile conquistano la vittoria delle Fiji. Una ... oasport.it

Rugby, Serie A Elite maschile: svelato il calendario 2025/26La massima divisione nazionale prenderà il via per le dieci squadre ai nastri di partenza il prossimo 11 ottobre; 18 turni di regular season, l'ultimo il 25 aprile, qualificheranno quattro formazioni ... sportmediaset.mediaset.it

TAPPA SEVEN FEMMINILE - CESENA Complimenti alla nostra arancio-blu Iris Pellicciari che domenica ha preso parte alla tappa di rugby Seven a Cesena. Brava Iris! #rugbyinvictus facebook