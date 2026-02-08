Ruba cuffie e abiti per 500 scovato in un noto locale della zona

Da trentotoday.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato fermato in un noto locale della zona con cuffie e abiti rubati. Non ha saputo spiegare da dove provenissero, e i controlli hanno confermato che si trattava di merce rubata. La polizia lo ha segnalato per ricettazione.

Aveva con sé abiti e cuffie rubati, ma non è riuscito a spiegare da dove provenissero. Il controllo scattato in un esercizio pubblico della zona ha fatto emergere un furto già denunciato e ha portato alla segnalazione di un uomo per ricettazione.Il controllo nel localeÈ successo nei giorni scorsi.🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

