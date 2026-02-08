Rottamazione FdI in pressing | Il Comune aderisca con urgenza

Fratelli d’Italia spinge il Comune di Pesaro ad aderire subito alla rottamazione quinquies. I consiglieri del gruppo meloniano, tra cui Cristina Natalia Canciani e Michele Redaelli, chiedono con fermezza che l’amministrazione prenda una decisione urgente. La richiesta arriva in un momento in cui la questione fiscale e le opportunità per i cittadini sono al centro del dibattito politico locale.

"La legge di bilancio 2026 – dicono – ha introdotto la possibilità di avvalersi della cosiddetta rottamazione quinquies, uno strumento che consente lo stralcio di interessi di mora, aggio e sanzioni sulle somme dovute. I commi da 102-110, art. 1, attribuiscono ai Comuni la facoltà di disciplinare in modo autonomo strumenti di definizione agevolata applicabili sia alle entrate tributarie sia a quelle patrimoniali".

