Rotary Sannio in festa per PolioPlus | successo la serata di beneficenza contro la poliomielite

Questa sera a Paolisi, il Rotary Sannio ha organizzato una cena di beneficenza per combattere la poliomielite. L’evento ha riscosso grande successo, con molte persone che hanno partecipato per sostenere questa causa. I fondi raccolti serviranno a finanziare il progetto di eradicazione della malattia. La serata si è svolta nel ristorante Samnium, dove volontari e cittadini si sono uniti per fare la loro parte.

Il cammino verso l'eradicazione della poliomielite ha ricevuto una spinta significativa grazie all'impegno dei Rotary Club del Sannio, che hanno promosso una serata di beneficenza di successo presso il ristorante Samnium di Paolisi, in provincia di Benevento. L'evento, intitolato "Rotary Carnival Party in Interclub", si è tenuto ieri, 7 febbraio 2026, e ha visto una notevole partecipazione di soci e simpatizzanti, tutti uniti per sostenere il programma PolioPlus, l'iniziativa globale del Rotary International volta a sradicare questa malattia debilitante. La serata, svolta in un'atmosfera di festa e allegria, con i partecipanti elegantemente mascherati, ha rappresentato un momento di forte solidarietà e di rinnovato impegno verso una causa umanitaria di primaria importanza.

