Roncoferraro investe nello sport | consulta e premi per atleti e società locali un modello da DieciDecimi

Roncoferraro mette in campo un nuovo sistema per sostenere lo sport locale. L’amministrazione ha istituito una consulta dedicata agli atleti e alle società, e ha varato un programma di premi per chi si distingue nelle discipline sportive della zona. Un passo deciso per valorizzare i talenti e rafforzare il senso di comunità, seguendo l’esempio di un modello già noto come “DieciDecimi”.

Roncoferraro punta su un nuovo modello di valorizzazione dello sport locale, istituendo una consulta dedicata e un sistema di premi per le eccellenze del territorio. L'iniziativa, presentata dal Comune, si inserisce in una strategia più ampia di sostegno ai giovani e alla comunità, già dimostratasi efficace con il progetto "DieciDecimi" dedicato alle eccellenze scolastiche. L'obiettivo è riconoscere il ruolo fondamentale dello sport nella crescita delle nuove generazioni, promuovendo uno stile di vita sano e basato su valori come l'impegno, il rispetto delle regole e il senso di appartenenza. La decisione di investire in un riconoscimento strutturato per le eccellenze sportive arriva in un momento in cui l'amministrazione comunale si propone di consolidare il proprio impegno sul fronte del sostegno alle attività giovanili.

