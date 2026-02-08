Rompighiaccio i segreti delle navi che non si fermano mai

Le navi rompighiaccio sono un vero e proprio esempio di resistenza e tecnologia. Costruite per affrontare le acque più gelide e impervie, queste imbarcazioni non si fermano mai, anche nelle condizioni più dure. Sono fondamentali per aprire rotte in Arctic, ma vengono usate anche per crociere e spedizioni scientifiche. La loro struttura robusta permette di sfidare il ghiaccio spesso e di garantire il passaggio in zone inaccessibili. Nonostante le sfide, queste navi continuano a svolgere un ruolo chiave in molte operazioni umane e di ricerca

Quando si parla di rompighiaccio, naturale pensare automaticamente alla poderosa flotta russa, padrona del Mar Artico che sta diventando una delle aree più strategiche del pianeta. Ma anche l'Italia ne possiede una che fortunatamente non deve presidiare alcuna rotta per scopi militari eo politici ma può dedicarsi unicamente all'esplorazione. La nave si chiama Laura Bassi, in omaggio alla prima scienziata al mondo a ottenere una cattedra universitaria: è stata certificata secondo il Polar Code come una rompighiaccio Categoria A PC5. Acquistata nel 2019 dall'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale, è la prima e unica nave battente bandiera italiana ad aver ottenuto tale certificazione.

