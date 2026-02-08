Romagnano vince sfida salvezza | 2-1 al Pieve Fosciana con gol di Raffi e Maestrelli rinascita per De Lucia

Il Romagnano conquista una vittoria importante contro il Pieve Fosciana e si avvicina alla salvezza. La partita si è giocata allo stadio “Raffi” di Massa, dove i padroni di casa sono riusciti a ribaltare lo svantaggio e a portare a casa i tre punti grazie ai gol di Raffi e Maestrelli. La squadra di De Lucia ha mostrato carattere e determinazione, conquistando una vittoria fondamentale in chiave salvezza.

Lo stadio "Raffi" di Massa è stato teatro di una battaglia sportiva intensa e decisiva, un vero e proprio scontro diretto per la salvezza tra il Romagnano e il Pieve Fosciana. La partita, disputata domenica 8 febbraio 2026, si è conclusa con un'esultante vittoria per i padroni di casa per 2-1, un risultato che infonde nuova linfa nelle ambizioni della squadra di mister Andrea "Manolo" De Lucia e complica la situazione del Pieve Fosciana. L'aria era tesa fin dal fischio d'inizio, con entrambe le formazioni consapevoli del peso specifico di questa sfida nel contesto del campionato. Il Romagnano, spinto dal proprio pubblico, è partito con l'intenzione di dominare la partita, e già al quarto minuto ha sbloccato il risultato grazie alla rete di Raffi.

La Fivizzanese affronta il Corsagna nella seconda giornata di ritorno del campionato di Prima Categoria, in programma oggi alle 15.

Domenica 8 febbraio vi aspettiamo a Pieve Fosciana! Il meteo sembra dalla nostra parte e l’atmosfera è quella giusta: colori, maschere, musica e tanta voglia di stare insieme. Invitiamo grandi e piccoli a partecipare al Carnevale di Pieve Fosciana facebook