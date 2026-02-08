Romagnano vince sfida salvezza | 2-1 al Pieve Fosciana con gol di Raffi e Maestrelli rinascita per De Lucia

Da ameve.eu 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Romagnano conquista una vittoria importante contro il Pieve Fosciana e si avvicina alla salvezza. La partita si è giocata allo stadio “Raffi” di Massa, dove i padroni di casa sono riusciti a ribaltare lo svantaggio e a portare a casa i tre punti grazie ai gol di Raffi e Maestrelli. La squadra di De Lucia ha mostrato carattere e determinazione, conquistando una vittoria fondamentale in chiave salvezza.

Lo stadio “Raffi” di Massa è stato teatro di una battaglia sportiva intensa e decisiva, un vero e proprio scontro diretto per la salvezza tra il Romagnano e il Pieve Fosciana. La partita, disputata domenica 8 febbraio 2026, si è conclusa con un’esultante vittoria per i padroni di casa per 2-1, un risultato che infonde nuova linfa nelle ambizioni della squadra di mister Andrea “Manolo” De Lucia e complica la situazione del Pieve Fosciana. L’aria era tesa fin dal fischio d’inizio, con entrambe le formazioni consapevoli del peso specifico di questa sfida nel contesto del campionato. Il Romagnano, spinto dal proprio pubblico, è partito con l’intenzione di dominare la partita, e già al quarto minuto ha sbloccato il risultato grazie alla rete di Raffi.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Romagnano Pieve Fosciana

Prima categoria: decisivo per i mARMIFERI IL gol di dell’amico. LA SQUADRA DI DUCHI BATTE IL PIEVE FOSCIANA ED è QUINTA. La Carrarese Giovani sbanca Migliarino e si riporta in vetta. La Fivizzanese resta in scia, pareggiano Mulazzo e Romagnano

La Fivizzanese tasta il polso al Corsagna. Carrarese Giovani all’esame Pieve Fosciana

La Fivizzanese affronta il Corsagna nella seconda giornata di ritorno del campionato di Prima Categoria, in programma oggi alle 15.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Romagnano Pieve Fosciana

Il Parma vince la sfida salvezza con la FiorentinaTre punti pesantissimi, li conquista il Parma aggiudicandosi al Tardini la sfida salvezza con una Fiorentina, sempre più in crisi. Decisivo, a inizio ripresa, il gol di Sorensen, bravo a sfruttare una ... rainews.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.