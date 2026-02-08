Romagna un gruppo di amici si chiama ‘I Cretini’ | dieci anni di risate convivialità e autoironia

Un gruppo di amici della Romagna si è dato il nome di ‘I Cretini’ e festeggia ora dieci anni di risate, convivialità e autoironia. Tutto è iniziato con una semplice cena tra amici, che hanno deciso di creare un legame speciale con un nome scherzoso e autoironico. Da allora, si incontrano regolarmente, condividendo momenti divertenti e mantenendo vivo il loro spirito di compagnia.

Un gruppo di amici, nato da una cena informale e dall’idea di coltivare un’irriverente autoironia, ha dato vita a un sodalizio singolare nel cuore della Romagna. Si chiamano ‘I Cretini’, un nome scelto consapevolmente per sottolineare la leggerezza e la volontà di non prendersi troppo sul serio, e da una decina di anni si ritrovano per condividere risate, buona cucina e un’identità ben definita, suggellata da divise personalizzate e gadget divertenti. La storia di questo insolito gruppo, emersa a Ravenna, racconta di come un semplice invito a cena possa trasformarsi in un’occasione di aggregazione duratura e di un’esplosione di goliardia in un contesto sociale spesso frenetico e individualista.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Romagna Amici Ferrara emoziona: «La prima cosa che mi viene in mente, oltre alle risate e la sua autoironia, è un abbraccio. Vi racconto…» Ferrara, città ricca di emozioni e ricordi, si lega indissolubilmente a momenti di solidarietà e memoria. Dopo dieci anni di assenza, I Cani tornano dal vivo in Romagna Dopo dieci anni di assenza, i Cani tornano a suonare dal vivo in Romagna. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Romagna Amici Argomenti discussi: Percorso nascita in Emilia-Romagna; A Ravenna un bando per diventare Ambasciatori di clima; Dal gruppo Iren 740 mln di euro nell’ultimo triennio ai fornitori di Emilia-Romagna e Toscana; Prof di sinistra, FdI chiede di non discriminare gli studenti per le loro segnalazioni. Riclassificazione dei comuni montani, Gruppo PD Emilia Romagna: Dal governo pasticcio inutile, divide i territori e non risolve nullaQuella del Governo sulla riclassificazione dei Comuni montani è una scelta sbagliata nel metodo e nel merito, che non rafforza la montagna ma la mette gli ... chiamamicitta.it Legacoop Romagna chiede linee guida nazionali sulle alghe marineÈ arrivato il momento di avere linee guida nazionali per la gestione, la raccolta e la valorizzazione delle alghe marine. (ANSA) ... ansa.it Ieri sera a Fusignano, in provincia di Ravenna, il Gruppo territoriale M5S di Lugo e Bassa Romagna ha organizzato l’evento “Il mondo in subbuglio”, un incontro vivo e partecipato su alcuni temi che troppo spesso vengono rimossi dal dibattito pubblico. Mentre facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.