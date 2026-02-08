Roma | oltre 700 controlli in aree movida nel fine settimana 120 irregolarita’

Durante il fine settimana, la polizia locale di Roma ha effettuato circa 700 controlli nelle zone più affollate della movida. I controlli hanno portato alla scoperta di oltre 120 irregolarità. La questura ha agito per garantire più sicurezza e ordine tra i giovani e i locali della città.

Nel corso del fine settimana, la polizia locale di Roma ha effettuato circa 700 controlli, riscontrando oltre 120 irregolarità nelle zone della movida. Le aree maggiormente interessate dalle verifiche sono state il centro storico, Trastevere, Campo de’ Fiori, San Lorenzo, Ponte Milvio, ma anche Parioli, piazza Bologna, Testaccio e Prati. Tipologie di violazioni riscontrate. Le violazioni accertate hanno riguardato principalmente anomalie igienico-sanitarie, la somministrazione abusiva di alimenti e bevande, la gestione inadeguata dei rifiuti, occupazioni abusive di suolo pubblico, musica ad alto volume e disturbo della quiete pubblica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

A Catania, anche questo fine settimana di gennaio, sono stati effettuati controlli interforze nel centro storico, volti a garantire la sicurezza durante la movida serale e notturna.

