Gian Piero Gasperini non ha nascosto le sue critiche durante la conferenza stampa a Trigoria. Il tecnico della Roma ha detto chiaramente di essere stanco delle simulazioni in campo e ha chiesto più rispetto e fair play. Nel frattempo, ha annunciato il debutto di Zaragoza contro il Cagliari, un turno importante per la squadra. La vigilia della partita si fa più tesa, con Gasperini che mette in guardia sui comportamenti in campo e sulla voglia di vedere un calcio più pulito.

Gian Piero Gasperini infiamma la vigilia di Roma-Cagliari. Intervenuto in conferenza stampa a Trigoria, il tecnico giallorosso ha toccato ogni nervo scoperto del momento, trasformando l’incontro con i media in un manifesto di deontologia sportiva. Il “Gasp” ha sposato in pieno il recente sfogo di Daniele De Rossi sulla crisi di valori del sistema italiano: «La penso esattamente come lui. Tra rigori dubbi, simulazioni e panchine che saltano, non riconosco più questo sport. Dobbiamo tornare a insegnare la lealtà; rubare un cartellino è l’antitesi del calcio». Sul piano tecnico, la notizia del giorno è l’imminente esordio di Bryan Zaragoza. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Roma, Gasperini tuona: «Basta simulazioni». E su Zaragoza: «Debutta col Cagliari»

Approfondimenti su Roma Cagliari

Domani sera la Roma affronterà il Cagliari in una sfida importante.

La Roma si prepara a tornare in campo dopo la sconfitta a Udine.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Roma Cagliari

Argomenti discussi: Roma troppo giovane per la Champions? Gasp tuona: Mettetevi d'accordo!; Gasperini non ci sta: Oggi il calcio premia questi contatti che vengono cercati. Ha detto tutto Saelemaekers…; Gasperini è una furia e spaventa Roma: A fine anno si cambia allenatore.

Roma troppo giovane per la Champions? Gasp tuona: Mettetevi d'accordo!Il tecnico giallorosso: Si è perennamente scontenti. Poi, dopo, se non vai in Champions e non raggiungi l'obiettivo, si cambia allenatore e si finisce tutto ... ilromanista.eu

Roma, Gasperini: Se l'obiettivo è valorizzare i giovani, basta che sia chiaro e facciamo giocare i sedicenniGian Piero Gasperini applaude la prestazione della sua Roma, nonostante l'eliminazione dalla Coppa Italia. L'allenatore giallorosso ha dichiarato a Mediaset dopo la sconfitta per 3-2 contro il Torino: ... calciomercato.com

La conferenza stampa di mister Gasperini alla vigilia di Roma-Cagliari Le parole del tecnico asroma.com/it/notizie/748… #ASRoma x.com

Roma al lavoro a Trigoria in vista del Cagliari: Gasperini deve fare i conti con molte assenze, sette giocatori hanno lavorato a parte facebook