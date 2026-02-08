Roma-Cagliari identità a confronto all’Olimpico | moduli numeri e chiavi della sfida

Alle 20:45 all’Olimpico si gioca la partita tra Roma e Cagliari, una sfida che va oltre la classifica. Entrambe le squadre cercano di mettere in mostra il proprio stile e le proprie ambizioni. La sfida mette in primo piano i moduli e i numeri, ma anche le chiavi per capire chi può portare a casa i tre punti. I tifosi si aspettano una partita intensa, con le due squadre che cercano di dimostrare la propria identità in campo.

All’Olimpico, alle 20:45, la 24ª giornata di Serie A si chiude con una sfida che supera i confini della classifica e chiama in causa identità, momento e ambizioni di Roma e Cagliari. Arrivano all’appuntamento con stati di forma diversi, ma con identità tattiche ormai riconoscibili, entrambe strutturate su una difesa a tre che però vive di principi opposti. Da una parte la Roma di Gian Piero Gasperini, che ha fatto del dominio territoriale e dell’aggressione sistematica al portatore una cifra stilistica; dall’altra il Cagliari di Fabio Pisacane, squadra compatta, verticale, capace di colpire nei momenti chiave e reduce da una striscia di risultati che ha cambiato il volto della sua stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Questa sera il Cagliari si prepara a sfidare la Roma all'Olimpico.

