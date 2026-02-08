Roma-Cagliari i precedenti infuocano l’operazione riscatto

La Roma si prepara ad affrontare il Cagliari di Pisacane, con l’obiettivo di chiudere la 24esima giornata di Serie A. La squadra giallorossa punta a conquistare i tre punti, mentre l’attenzione resta alta anche sui precedenti tra le due squadre, che aggiungono un tocco di tensione alla partita. Intanto, il recupero di Milan-Como slitta ancora di circa una settimana.

La Roma attende il Cagliari di Pisacane ed è chiamata a chiudere i lavori della 24a giornata di Serie A, al netto del recupero di Milan-Como per cui ci sarà ancora da aspettare una decina di giorni. L’appuntamento è fissato allo Stadio Olimpico per le 20.45 di domani, lunedì 9 febbraio. Dopo il passo falso di Udine, la Roma vuole subito rifarsi in una partita sì complessa, ma per cui i precedenti in casa dei giallorossi fanno decisamente ben sperare. Se la trasferta sarda è per tutti, Roma compresa, una tre le più ostiche del calendario, il ruolino di marcia all’Olimpico dice che il Cagliari non vince in casa della Roma dal lontano 2013. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

