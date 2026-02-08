È deceduto sabato sera il 30enne che una settimana fa aveva rapinato un vigilante e poi aveva ferito due poliziotti a Rogoredo, periferia di Milano. L’uomo, senza fissa dimora e con problemi psichici, è stato colpito da un proiettile durante l’intervento delle forze dell’ordine e ora non ce l’ha fatta.

E’ morto sabato sera il rapinatore che una settimana fa aveva sottratto la pistola a un vigilante e l’aveva usata contro i poliziotti nel quartiere di Rogoredo, periferia di Milano. Durante lo scontro a fuoco uno degli agenti aveva colpito l’aggressore alla testa e a un braccio, ferendolo gravemente. L’uomo era stato portato all’ospedale Niguarda e ricoverato in codice rosso. Si chiamava Liu Wenham, cittadino cinese di 30 anni, irregolare e senza fissa dimora. Soffriva di problemi psichiatrici. Nei suoi ultimi giorni di vita era stato più volte controllato dalle forze dell’ordine. Era stato prima fermato per accertamenti dalla Polizia ferroviaria che poi l’aveva rilasciato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rogoredo, morto il 30enne ferito da un poliziotto una settimana fa. L’uomo era senza fissa dimora e soffriva di problemi psichici

