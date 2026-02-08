Rogo nel centro di Crans-Montana brucia il memoriale per le vittime del Constellation

Questa mattina a Crans-Montana un incendio ha bruciato il memoriale dedicato alle vittime del disastro del Constellation. Le fiamme sono divampate nel centro del paese, distruggendo il monumento che ricorda le persone perse in quell’incidente. I residenti sono rimasti scioccati e si chiedono come sia potuto succedere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno cercando di capire le cause del rogo.

Un incendio si è sviluppato questa mattina a Crans-Montana all'interno del memoriale per le vittime del rogo del Constellation, che si trova nel centro del paese. Lo riferisce la polizia cantonale del Vallese, precisando che le fiamme sono state prontamente spente dai vigili del fuoco e che non risultano feriti. E' stata aperta un'inchiesta sulle cause del rogo.

