roberto vannacci firma a querceta futuro nazionale il progetto che vuole rivoluzionare la politica italiana

8 feb 2026

Ieri mattina a Querceta, Roberto Vannacci ha presentato ufficialmente “Futuro Nazionale”. L’europarlamentare ha definito il progetto il “primo vagito” di una nuova forza politica che punta a cambiare le cose in Italia. La sala era piena di sostenitori che aspettavano da tempo una proposta concreta. Vannacci ha parlato di un’opportunità per riaccendere la speranza e fiducia tra i cittadini. Ora si attende di vedere come si svilupperanno i prossimi passi del movimento.

Ieri mattina alle 9:45, l’europarlamentare Roberto Vannacci ha ufficialmente lanciato “Futuro Nazionale”, definendolo il “primo vagito” di una realtà politica capace di riportare speranza e fiducia nel Paese. Secondo Vannacci, il progetto rappresenta l’unica vera novità degli ultimi dieci anni, un’iniziativa pronta a scuotere la scena politica e a proporre un’alternativa concreta per cittadini, istituzioni e forze attive sul territorio. “Futuro Nazionale” nasce come simbolo di rinnovamento e partecipazione, pensato per aggregare energie e idee intorno a un programma di prospettiva nazionale. Il lancio a Querceta segna l’inizio di un percorso ambizioso, e l’europarlamentare promette passi rapidi e concreti per chi cerca cambiamento e azione reale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

