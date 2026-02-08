In provincia di Alessandria, circa 260 medici di medicina generale hanno avviato le Aggregazioni funzionali territoriali, le nuove forme di organizzazione che permettono di garantire assistenza ai pazienti fino a 12 ore al giorno. Grazie a questa collaborazione, i medici si scambiano le coperture in caso di malattia, ferie o assenze improvvise, assicurando un servizio continuo e più efficace per chi si rivolge a loro.

Sono circa 260 i medici di medicina generale della nostra provincia coinvolti nelle " Aggregazioni funzionali territoriali " (Aft), ossia le forme organizzative dei medici di famiglia che collaboreranno tra loro per non lasciare senza copertura i propri pazienti anche in caso di malattia, ferie, assenze non prevedibili. Le ha battezzate così il ministero della Salute, introducendo l’ennesima sigla che - questo è l’obiettivo di una sanità che si dibatte nelle spire delle liste d’attesa e della crescita costante delle prestazioni - dovrebbe dare il via ad una riorganizzazione della medicina territoriale (ossia l’insieme dei servizi sanitari e socio-sanitari che operano al di fuori degli ospedali) sempre più accessibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rivoluzione in ambulatorio. Medici di famiglia, assistenza garantita fino a 12 ore al giorno

Approfondimenti su Medici Di Famiglia

La Regione Emilia-Romagna ha firmato un nuovo accordo con i sindacati dei medici di base.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Medici Di Famiglia

Argomenti discussi: Rivoluzione in ambulatorio. Medici di famiglia, assistenza garantita fino a 12 ore al giorno; Studi aperti 12 ore, meno esami prescritti: rivoluzione dei medici di base; La rivoluzione rosa della sanità: le donne medico sono oggi la maggioranza tra i professionisti under 50; Bye bye dottor Google, l’armata silenziosa dei sette giovani su dieci che si curano con ChatGpt.

Rivoluzione in ambulatorio. Medici di famiglia, assistenza garantita fino a 12 ore al giornoMichele Gaudio, presidente provinciale dell’Ordine, spiega il funzionamento delle ’Aggregazioni funzionali territoriali’. Gruppi di dottori seguiranno insieme i pazienti. Stop al problema dell’assenz ... msn.com

Un premio ai medici che fanno meno ricette: l’accordo in Emilia Romagna è una rivoluzioneTante le novità nel nuovo integrativo a cominciare dalle Aft, dove i medici saranno a disposizione dalle 8 alle 20 5 giorni su 7. E i Cau? Ecco cosa cambia per il cittadino (spiegato in modo semplice) ... msn.com

Rivoluzione medici di famiglia in regione, lavoro in 'equipe' per ambulatori aperti 12 ore al giorno #Cesena facebook