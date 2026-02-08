Rivoluzione in ambulatorio Medici di famiglia assistenza garantita fino a 12 ore al giorno
In provincia di Alessandria, circa 260 medici di medicina generale hanno avviato le Aggregazioni funzionali territoriali, le nuove forme di organizzazione che permettono di garantire assistenza ai pazienti fino a 12 ore al giorno. Grazie a questa collaborazione, i medici si scambiano le coperture in caso di malattia, ferie o assenze improvvise, assicurando un servizio continuo e più efficace per chi si rivolge a loro.
Sono circa 260 i medici di medicina generale della nostra provincia coinvolti nelle " Aggregazioni funzionali territoriali " (Aft), ossia le forme organizzative dei medici di famiglia che collaboreranno tra loro per non lasciare senza copertura i propri pazienti anche in caso di malattia, ferie, assenze non prevedibili. Le ha battezzate così il ministero della Salute, introducendo l’ennesima sigla che - questo è l’obiettivo di una sanità che si dibatte nelle spire delle liste d’attesa e della crescita costante delle prestazioni - dovrebbe dare il via ad una riorganizzazione della medicina territoriale (ossia l’insieme dei servizi sanitari e socio-sanitari che operano al di fuori degli ospedali) sempre più accessibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
