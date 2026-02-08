Risultati Serie A 2025 26 LIVE | Sassuolo Inter 0-2 Torna al gol Thuram

Questa sera il Sassuolo perde 0-2 contro l’Inter, con Thuram che torna a segnare. La partita si è giocata senza grandi sorprese e i nerazzurri portano a casa i tre punti, consolidando la posizione in classifica. La squadra di Inzaghi ha dominato nel secondo tempo, mentre i padroni di casa hanno faticato a reagire. La partita è stata segnata dal ritorno in gol di Thuram, che ha aperto le marcature.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all'ultima giornata.

