Risultati Serie A 2025 26 LIVE | Bologna Parma 0-1 allo scadere

Questa mattina il Parma ha battuto il Bologna 1-0 all’ultimo minuto, portando a casa tre punti importanti. La partita è stata combattuta fino alla fine, con il gol decisivo segnato allo scadere. La squadra di Parma è riuscita a resistere agli attacchi dei padroni di casa e a portare a casa la vittoria. La Serie A 202526 continua a regalare sorprese, mentre la Juventus segue il suo cammino nel campionato italiano.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

