Rissa davanti alla discoteca Chiuso il ’Lupo Bianco’

Una rissa davanti alla discoteca ‘Lupo Bianco’ di Abetone ha portato alla chiusura temporanea del locale. I carabinieri di Cutigliano hanno deciso di sospendere l’attività per quattro giorni, dopo aver accertato l’episodio che si è verificato ieri. La discoteca resterà chiusa fino a venerdì, mentre si cercano di capire le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.

PISTOIA Chiusa per quattro giorni la discoteca ' Lupo Bianco ' di Abetone. Nella giornata di ieri, infatti, i carabinieri della stazione di Cutigliano hanno eseguito il provvedimento di sospensione dell'attività della discoteca che si trova proprio nel centro di Abetone. Regolarmente aperto, invece, il bar che si affaccia sulla piazza principale del paese. La sospensione, in vigore da ieri (sabato 7 febbraio) e che andrà avanti fino a martedì 10, è stata emessa dal questore di Pistoia ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. L'adozione della misura cautelare, spiegano i carabinieri in una nota, su proposta e istruzione della compagnia carabinieri di San Marcello Piteglio, si è resa necessaria a seguito dei gravi episodi di violenza verificatisi durante la notte del 14 dicembre 2025.

