Rissa all' esterno di un bar tra figli di cammoristi | spuntano tirapugni e mazze da baseball
Una serata tranquilla in un bar di Casapesenna si è trasformata in un caos. I figli di cammoristi hanno iniziato a litigare e presto sono scappati con tirapugni e mazze da baseball. La gente ha assistito incredula mentre la rissa dilagava all’esterno del locale. Alla fine, sono intervenute le forze dell’ordine per calmare gli animi.
Una semplice serata fuori ad un bar si è trasformata in un' escalation di violenza. E' quanto accaduto nella serata di ieri (sabato 7 febbraio) in via Roma a Casapesenna dove alcuni giovani hanno dato luogo ad una rissa.Potrebbe trattarsi di un episodio come tanti nella movida agro aversana se.🔗 Leggi su Casertanews.it
Rissa dopo la serata in discoteca, mazze da baseball e feriti: cadono le accuse per molti, condannati tre ragazzi
Trovati con mazze da baseball e tondini di ferro, tre denunce per armi improprie tra Pontecorvo e San Giorgio a Liri
Questa mattina i Carabinieri di Pontecorvo hanno sequestrato alcune armi durante controlli di routine tra i due comuni.
Rissa all’esterno del Centro Commerciale Porta Siena.Nella serata di ieri tre cittadini extracomunitari, per ragioni in corso di accertamento da parte degli organi di Polizia, si sono resi responsabili di un episodio di reciproca aggressione che ha reso ... antennaradioesse.it
La rissa mortale di Balestrate, confermate in appello le condanne per l’omicidio di Francesco BacchiI giudici hanno ribadito: fu un delitto preterintenzionale e non volontario. Il giovane perse la vita il 14 gennaio 2024 all'ospedale di Partinico dopo la lite davanti a una discoteca. Respinte le agg ... palermotoday.it
Rissa fra tre extracomunitari all’esterno del supermercato Pam del centro commerciale Porta Siena, ieri sera https://www.canale3.tv/rissa-fuori-dalla-pam-scattano-unespulsione-e-due-daspo-urbani/ facebook
