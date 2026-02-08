Rissa all' esterno di un bar tra figli di cammoristi | spuntano tirapugni e mazze da baseball

Una serata tranquilla in un bar di Casapesenna si è trasformata in un caos. I figli di cammoristi hanno iniziato a litigare e presto sono scappati con tirapugni e mazze da baseball. La gente ha assistito incredula mentre la rissa dilagava all’esterno del locale. Alla fine, sono intervenute le forze dell’ordine per calmare gli animi.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.