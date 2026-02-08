Rinnovo Vlahovic le ultime sulla situazione dell’ex Fiorentina La dirigenza bianconera continua le valutazioni

Da juventusnews24.com 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus sta valutando il futuro di Dusan Vlahovic. La società non vede più il rinnovo come una priorità e pensa di lasciarlo andare a giugno, senza chiedere un riscatto. La situazione si è evoluta in fretta e i tifosi si chiedono cosa succederà davvero.

Rinnovo Vlahovic, la questione non è più una priorità per la dirigenza bianconera, il serbo verso l’uscita gratuita a giugno. Il matrimonio tra la Juventus e Dusan Vlahovic sembra essere giunto alle sue battute conclusive. Le ultime indiscrezioni riportate da Calciomercato.com e confermate da fonti vicine alla Continassa delineano uno scenario di rottura definitiva. Ad oggi la questione legata al rinnovo del centravanti serbo non è più considerata una priorità dall’Amministratore Delegato Damien Comolli e dal Direttore Sportivo Marco Ottolini, rassegnati ormai all’idea di perdere il calciatore a parametro zero il prossimo 30 giugno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

rinnovo vlahovic le ultime sulla situazione dell8217ex fiorentina la dirigenza bianconera continua le valutazioni

© Juventusnews24.com - Rinnovo Vlahovic, le ultime sulla situazione dell’ex Fiorentina. La dirigenza bianconera continua le valutazioni

Approfondimenti su Vlahovic Juventus

Schlager Juve, la dirigenza bianconera pensa concretamente al colpo a parametro zero. Le ultime sul centrocampista in orbita bianconera

La Juventus lavora già sul mercato per rinforzare il centrocampo.

Vlahovic lascia la Juventus a gennaio? Il futuro del serbo è in bilico. Tutte le ultime novità sulla situazione

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Vlahovic Juventus

Argomenti discussi: L’ultimo compleanno alla Juventus di Vlahovic: da febbraio può firmare con un altro club, gli scenari; Juve, mercato chiuso senza attaccante: sfuma Kolo, Spalletti attende Vlahovic. Ma d'estate Tonali...; Juve, solo Vlahovic: lì davanti non resta che lui; Ribaltone Vlahovic, colpo di scena | Sorpresa clamorosa e tifosi increduli: nessuno si aspettava un finale del genere.

rinnovo vlahovic le ultimeInter, Vlahovic più McKennie: così Marotta tenta il doppio sgarbo alla Juventus. Dimarco a vita, rinnovo da topL'Inter e Marotta sono sempre molto attenti al mercato dei parametri zero: Vlahovic e McKennie due occasioni da cogliere, la Juventus rischia la beffa. sport.virgilio.it

Vlahovic cambia idea, tanti saluti ad Allegri: lo tradisce proprio con loroIl bomber serbo che, doveva far sognare i tifosi della Juventus, secondo le ultime indiscrezioni che circolano negli ambienti milanesi, starebbe seriamente valutando un cambio di rotta clamoroso, ... calcionews24.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.