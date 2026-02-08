Rinnovo Vlahovic le ultime sulla situazione dell’ex Fiorentina La dirigenza bianconera continua le valutazioni

La Juventus sta valutando il futuro di Dusan Vlahovic. La società non vede più il rinnovo come una priorità e pensa di lasciarlo andare a giugno, senza chiedere un riscatto. La situazione si è evoluta in fretta e i tifosi si chiedono cosa succederà davvero.

Rinnovo Vlahovic, la questione non è più una priorità per la dirigenza bianconera, il serbo verso l’uscita gratuita a giugno. Il matrimonio tra la Juventus e Dusan Vlahovic sembra essere giunto alle sue battute conclusive. Le ultime indiscrezioni riportate da Calciomercato.com e confermate da fonti vicine alla Continassa delineano uno scenario di rottura definitiva. Ad oggi la questione legata al rinnovo del centravanti serbo non è più considerata una priorità dall’Amministratore Delegato Damien Comolli e dal Direttore Sportivo Marco Ottolini, rassegnati ormai all’idea di perdere il calciatore a parametro zero il prossimo 30 giugno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rinnovo Vlahovic, le ultime sulla situazione dell’ex Fiorentina. La dirigenza bianconera continua le valutazioni Approfondimenti su Vlahovic Juventus Schlager Juve, la dirigenza bianconera pensa concretamente al colpo a parametro zero. Le ultime sul centrocampista in orbita bianconera La Juventus lavora già sul mercato per rinforzare il centrocampo. Vlahovic lascia la Juventus a gennaio? Il futuro del serbo è in bilico. Tutte le ultime novità sulla situazione Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Vlahovic Juventus Argomenti discussi: L’ultimo compleanno alla Juventus di Vlahovic: da febbraio può firmare con un altro club, gli scenari; Juve, mercato chiuso senza attaccante: sfuma Kolo, Spalletti attende Vlahovic. Ma d'estate Tonali...; Juve, solo Vlahovic: lì davanti non resta che lui; Ribaltone Vlahovic, colpo di scena | Sorpresa clamorosa e tifosi increduli: nessuno si aspettava un finale del genere. Inter, Vlahovic più McKennie: così Marotta tenta il doppio sgarbo alla Juventus. Dimarco a vita, rinnovo da topL'Inter e Marotta sono sempre molto attenti al mercato dei parametri zero: Vlahovic e McKennie due occasioni da cogliere, la Juventus rischia la beffa. sport.virgilio.it Vlahovic cambia idea, tanti saluti ad Allegri: lo tradisce proprio con loroIl bomber serbo che, doveva far sognare i tifosi della Juventus, secondo le ultime indiscrezioni che circolano negli ambienti milanesi, starebbe seriamente valutando un cambio di rotta clamoroso, ... calcionews24.com Con il rinnovo di Yildiz, nella top 10 stipendi ci sono 3 Juventus 3 Inter 2 Napoli 1 Milan 1 Roma Top10 1. Vlahovic 12m€ 2. DeBruyne 10.5m€ 3. Leao 10 4. Lautaro 9 5. Dybala 9 6. Yildiz 7.2 7. Barella 6.5 8. M. Thuram 6 9. Lukaku 6 10. David 6 (Leao compre x.com Comolli annuncia ufficialmente il rinnovo di Kenan Yildiz fino al 2030 Il numero 10 bianconero non solo prolunga il proprio contratto, ma aumenta anche il proprio ingaggio, diventando il più pagato della squadra dopo Vlahovic! #Juventus #JMania facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.