Rinnovi Milan Tomori a un passo Si vuole blindare Bartesaghi Mentre Pulisic …

Il Milan si muove sul mercato dei rinnovi. Dopo aver firmato con Maignan, la società punta a blindare Bartesaghi e Tomori, che sono ormai a un passo dal rinnovo. Intanto, si lavora anche su Pulisic e Loftus-Cheek, per evitare di perdere giocatori importanti. La dirigenza rossonera vuole consolidare la squadra per la prossima stagione.

Continua il lavoro sui rinnovi in casa Milan. Ecco il punto da 'Il Corriere dello Sport': quello di Pulisic (che ha una opzione fino al 2029) sarà affrontato con calma più avanti. Viste le grandi prestazioni e la grande crescita stagionale, la dirigenza vorrebbe premiare il terzino sinistro Bartesaghi con un adeguamento importante. Il classe 2025 ha rinnovato il suo contratto prima della stagione: dovrebbe arrivare un ulteriore prolungamento fino al 2031 con stipendio a 2 milioni di euro a stagione (praticamente triplicato). Il Milan lo vuole blindare, visto che ci sarebbe l'interesse dell'Arsenal. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il Milan lavora ai rinnovi di Tomori e Loftus-Cheek, con l’obiettivo di proseguire il percorso insieme.

Il Milan si concentra sul prolungamento dei contratti di alcuni suoi protagonisti, dopo aver rinnovato Saelemaekers.

