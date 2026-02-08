Rimossi i rifiuti dai vecchi bus nel parcheggio dello stadio della Vittoria | Mezzi storici che saranno recuperati

Questa mattina, una ditta incaricata dal Comune ha iniziato a rimuovere i rifiuti dai due vecchi bus parcheggiati allo stadio della Vittoria. I mezzi, ormai non più funzionanti, saranno recuperati e sistemati. La zona è stata liberata dai rifiuti, segnando un primo passo verso il recupero di quei mezzi storici.

Una ditta incaricata dal Comune è intervenuta nelle scorse ore nel parcheggio dello stadio Della Vittoria per ripulire l'interno dei due vecchi bus, ormai non marcianti, trasferiti nel piazzale della struttura.L'allarme del Coni sul degradoIn merito alla presenza dei due mezzi, e dei rifiuti.

