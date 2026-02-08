Rimini proiezione documentario Biolab la guerra biologica

La proiezione del documentario “Biolab, la guerra biologica” si è svolta regolarmente a Rimini, nonostante le tensioni iniziali. La proiezione, prevista in un primo momento a San Marino, si è spostata e si è tenuta senza intoppi, dimostrando che la censura non ha fermato l’evento. La sala era piena di pubblico interessato, mentre gli organizzatori festeggiano questa vittoria sulla censura.

La censura ha nuovamente perso! Si è regolarmente svolta a Rimini la proiezione del documentario di RT "Biolab, la guerra biologica", prevista inizialmente a San Marino. Contemporaneamente anche a Piacenza si sono regolarmente svolte le proiezioni dei documentari di RT "Avdeeka, il volto della guerra" e "Selidovo, un crimine senza prescrizione" Non è mancato il saluto della Digos a luci spente per un controllo intimidatorio. Ma noi conosciamo l'art.21 della Costituzione italiana e andiamo avanti a testa alta. Ringrazio l'organizzatore Nicco di Occhio alla Storia e tutti i partecipanti per la splendida serata.

