Rigore Genoa Napoli Capuano punta il dito contro Vergara | l’accusa del giornalista

Dopo il fischio finale al “Luigi Ferraris”, le polemiche tra Genoa e Napoli non si fermano. Capuano, il giornalista, ha puntato il dito contro Vergara, l’attaccante dei partenopei, accusandolo di aver provocato il rigore decisivo. Le parole dell’attaccante hanno acceso ulteriormente la discussione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Il match tra Genoa e Napoli si è concluso con un 3-2 a favore degli azzurri, ma ha acceso molte polemiche.

A Marassi, il Napoli vince 3-2 contro il Genoa in un match combattuto.

